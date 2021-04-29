حوار| شريف دسوقي (سبعبع): "الفن مفيهوش أخلاق ومحدش طردني من القاهرة كابول"

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- هاني صابر:

تحدث الفنان شريف دسوقي الشهير بـ"سبعبع" عن تقديمه دور حسان بورنيطة الذي تألق به في مسلسل "نجيب زاهي زركش" أمام النجم الكبير يحيي الفخراني، وكشف عن عن هذا العمل وسبب عدم مشاركته في "القاهرة كابول"، بالإضافة إلى الأفلام التي ينتظرها في عيد الفطر المقبل، في حوار خاص لـ"الخليج 365" تكشف تفاصيله السطور التالية:

• ماذا عن ردود الفعل التي تلقيتها عن دورك في مسلسل "نجيب زاهي زركش"؟

الحمد لله، مش مستحمل التليفون من كتر المكالمات التي تلقيتها من ردود الفعل التي جاءتني، وكله كلام طيب، عوّض تعبي عن المجهود الذي بذلته في تحضيراتي للشخصية، ورسم خطوطها العريضة.

• وهل توقعت تلك الردود قبل العرض؟

كنت أراهن بقوة على هذا الدور أثناء مذاكرتي لبورنيطة، وأنه سيكون نقلة مختلفة لي في الدراما.

• وماذا عن كواليس موافقتك لدور "بورنيطة" في "نجيب زاهي زركش"؟

تلقيت اتصالا من المنتج الفني للعمل، وكلمني وبعتلي اسم الشخصية قبل ما يبعت الدور ونص المعالجة، قولت له موافق على المشاركة بالعمل، لأن اسم الشخصية كان باين منها إن فيه كاتب شاطر للعمل، ومكنتش أعرف وقتها إن الأستاذ عبد الرحيم كمال هو اللي كاتب المسلسل، وهو أستاذي طبعا، وكنت أعلم أن أستاذنا الكبير يحيي الفخراني هيعمل مسلسل اسمه نجيب زاهي زركش، وكنت متابع الأستاذ عبد الرحيم كمال في مسلسل "القاهرة كابول" الذي كنت سأشارك فيه، ولكني اعتذرت".

• لكن دور "بورنيطة" ليس سهلا ولا يقبله بعض الفنانين، فما سر إصرارك على خوض التجربة؟

هذه الشخصية كل الممثلين يخافوا يعملوه دلوقتي، لأن الحسبة للجيل الحالي غير حسبة الجيل الذي تربيت عليه من الصغر، لأنهم مكنش بيفرق معاهم يعملوا دور "القواد". الفن مفهوش أخلاق، وأنا ممثل، لا أختار الدور عشان أخلاقه، لأني لا أقدم واقعا، أنا بجعلك تحب الشخصية وتكرهها في نفس الوقت، ودي المعادلة الصعبة اللي فنانين قليلين بيشتغلوا عليها.

• ما حقيقة الأقاويل التي ترددت حول أسباب عدم مشاركتك في "القاهرة كابول"؟

"ماكرشونيش" من المسلسل زي ما اتقال، ولكن أنا اللي اعتذرت لأني أصبت بالسكر، ومكنتش أعرف بهذا الأمر سوى بعد مرور ثاني يوم تصوير لي في العمل، وكان في درجاته العالية، ولم أكن أفقه شيئا عن السكر وأعراضه وتفاصيله، وقالوا عني "بروح اللوكيشن مخمور وسكران"، فقلت أعتذر بكل تراضي عن الدور، وضحيت بالقاهرة كابول وكل ما حوله من أجل دور "بورنيطة" في"نجيب زاهي زركش".

• هل يعني ذلك أن لديك خصومة مع أشخاص بالوسط الفني؟

نعم، لدي خصومة مع المنتج الفني شريف زلط.

• ألم تشعر بالندم على عدم مشاركتك في "القاهرة كابول"؟

كان هذا قدرا بالنسبة لي، ومبتكلمش في حاجة عدت، لأني لا أنتقص شيئا من أمر انتهى.

• وما حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية حول وجودك في مصحة نفسية؟

قالوا عني إني متواجد في مصحة نفسية، ولو أنا كنت متواجد فيها زي ما بيتقال.. أومال كل الشغل اللي جايلي وهيتعرض في عيد الفطر.. طلع إمتى؟

• ما الأعمال التي تنتظر طرحها في عيد الفطر، وأيضا خلال الفترة المقبلة؟

أشارك في عيد الفطر المقبل بفيلمين تأكد نزولهما بدور العرض السينمائي وهما "الإنس والنمس" مع أستاذي شريف عرفة وإخوتي وحبايبي محمد هنيدي ومنة شلبي وبيومي فؤاد وعارفة عبد الرسول، والعظيمة صاحبة الفضل الكبير علي لأنها احتوتني في اللوكيشن رغم أننا لسه مشفناش من قوتها إلا بعضها، والفيلم الثاني هو "الشنطة" مع بيومي فؤاد.

وأنتظر طرح فيلم "ثانية واحدة" مع مصطفى خاطر ودينا الشربيني وسوسن بدر، وأشارك في بطولته، وأيضا أنتظر الشغل الذي استمتعت به مع المخرج أحمد خالد موسى في فيلم "٣٠ مارس".