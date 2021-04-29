شكرا لقرائتكم خبر عن منه فضالى لأحمد السقا عن مشهد وفاتها بنسل الأغراب:"أحلى المشاهد وأنت نجم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مشهد وفاة الفنانة منه فضالى في مسلسل "نسل الأغراب" الذي تؤدي فيه دور "عزيزة" شقيقة أحمد السقا نسب مشاهدة مرتفعة، حيث حقق المشهد أكثر من 653 ألف مشاهدة عبر القناة الرسمية لقناة on e علي يوتيوب.



منه فضالى على تويتر

وعبرت الفنانة منه فضالي، عن سعادتها بردود الفعل على مشهد وفاتها في مسلسل "نسل الأغراب"، وشاركت صورة تجمعها بالفنان أحمد السقا من كواليس المسلسل، ووجهت رسالة له على حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، قائلة: "عساف الغريب وعزيزه الغريب من نسل الأغراب.. الجميل من كل حاجة أحمد السقا.. بشكر السقا علي أحلي المشاهد وبجد أنت نجم بأخلاقك وحبك لفنك ولزملائك وشرف ليا إني كنت معاك وألف مبروك يا فارس".



منه فضالى واحمد السقا

وحرصت الفنانة منه فضالي، على توجيه الشكر لمخرج المسلسل محمد سامي، وشركة سينرجي.

وشهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناة ON، وفاة عزيزة "منة فضالى" بعد معاناتها من مرض القلب، وتذهب ابنتها رغدة "ملك أحمد زاهر" إلى خالها عساف "أحمد السقا" وأخبرته بالخبر، ليذهب مسرعاً إلى منزلها وينزل على الأرض باكيا، وأكد لها أنه ما زال غاضبا منها لأنها لم تزوره في السجن ولكن بمجرد ما علم بوفاتها وجد عينيه تبكى.

وتتصل نجاة "فردوس عبد الحميد" بابنها عليّ "دياب" وتخبره بالخبر وينهار في البكاء داخل القسم ويسترجع في ذهنه ذكرياته معها وحديثهما زمان وقصة الحب التي عاشاها سوياً، ليدخل عليه زميله الضابط أحمد "أحمد ماجد" ويندهش من بكاء علي الذى يخبره بأن حبيبته ماتت، وأنها كانت لديه حبيبة زمان ولكن القدر فرقهما وكل واحد فيهما أكمل في طريق مختلف عن الآخر ولكن بمجرد سماع خبر وفاته لم يتمالك نفسه.

يُعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.