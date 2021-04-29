شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يشيد بأداء بيومي فؤاد فى مسلسل "النمر": عامل عظمة ودروس تمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم محمد إمام عن سعادته للعمل مع الفنان بيومى فؤاد خلال مسلسله "النمر"، الذى ينافس فى السباق الرمضانى الحالي، مؤكدا أنه يستمتع دائما بالتعاون معه، مشيدا بدوره فى المسلسل الذى أتقنه بشكل كبير، حيث وصفه أنه يعطى دروس فى التمثيل خلال تجسيده الشخصية.

ونشر إمام صورة تجمعه مع بيومى فؤاد، عبر حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :"مش محتاج اتكلم كتير .. كلكم شايفين بيومى فؤاد عامل ايه فى النمر .. عنتر الحلق عظمة يا بيومى ودروس تمثيل .. دايماً بستمتع بالشغل معاك يا جامد".



محمد امام

وشهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "النمر"، المعروض على قناة الحياة، العديد من الأحداث، فبعدما خطف عنتر الحلق "بيومى فؤاد" أخت طليقته سإلى "إيناس كمال" حتى يجبرها على رجوع ابنته جودى، يأمره الشيمى "محمد رياض" بأن يترك سما أخت طليقته ترحل وهو مسئول عن عوده جودى.

يعود عنتر لمنزله ويجعل سما تنصرف من منزله ويعطيها موبايلها ومفتاح سيارتها، وعندما تنزل الشارع تجد على ومعه الرجال قد جاءوا لينقذوها فتطلب من على أن يجلب لها سيارة أجرة حتى تصل لسيارتها ، وبالفعل يقوم بتوصيلها للسيارة، وبعد أن تنصرف تجد سيارة أخرى تسير وراءها فينطلق وراءهم فيجد حسن "خالد انور" يدخل وراءها المنزل ليأخذ جودى أخته فيحأول التدخل ولكنه يضربه حسن وعند انصرافه يهم والد سما على أخذ جودى ولكنه يدفعه فيسقط على الأرض ميتا.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين ألفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلأوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلأوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.