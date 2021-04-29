شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حنان مطاوع فى جلسة تصوير رمضانية بالعباءة والفانوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة حنان مطاوع لجلسة تصوير جديدة بـأجواء شهر رمضان، حيث ظهرت مرتدية العباءة الرمضانية وممسكة بالفانوس، حيث نشرت حنان الصورعلى حسابها بموقع "انستجرام" معلقة: "عدى 15 يوم من رمضان، اللهما تقبلها منا" ولاقت إعجاب متابعيها وكذلك زملائها وأصدقائها الفنانين الذين حرصوا على إبداء إعجابهم بالصور.



حنان مطاوع

ويعرض للفنانة حنان مطاوع في دراما رمضان الجارى، مسلسل "القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.

وكانت حنان مطاوع قد تحدثت عن دورها في المسلسل خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى، وقالت: "أنا متعودة دائماً فى كتابات عبد الرحيم كمال على الكتابات الفلسفية الرائعة وهذا ثالث عمل يجمعى به، فانا عارفة إنه كاتب يتناول الأمور بشكل ومختلف.



حنان مطاوع فى جلسة تصوير رمضانية

وأضافت حنان مطاوع: "القاهرة كابول عمل جدلى وبه آراء واختلافات ويرد على تساؤلات كثير من الشباب وعوام الناس.. وقائم على فكرة الجدل ويتناول الرأى والرأى الآخر، وأنا بطبعى مش بحب المشاهد والرسائل المباشرة لكن فى هذا العمل المباشرة مطلوبة خاصة فى ظل اللحظة الفارقة التى نعيشها حيث تحتاج كثير من التساؤلات إلى المباشرة فى التناول لإيصال الرسالة وحسمها، حيث إن الرسائل المباشرة فنياً تأثيرها أكبر".

وحول رد فعل والدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدى من دور ابنتها فى المسلسل قالت: "فرحانة بيا جداً لحد الآن وبالعمل كله ورد فعلها مهم جداً بالنسبة لى لأنه المحك لأنه مش بيعجبها أى دور كونها تنتمي لزمن الفن الجميل " إلى كان بخيره " وطول الوقت بتغير عليا وعايزانى أبقى عاوزة أحسن حاجة وأكون متطورة وكون أن الدور عجبها فده شيء سعيد بالنسبة لى وعاوزة ألمس المساء من السعادة "



الفنانة حنان مطاوع



جلسة تصوير رمضانية لحنان مطاوع



حنان مطاوع فى جلسة تصوير



الفنانة حنان مطاوع فى جلسة تصوير رمضانية