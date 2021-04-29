شكرا لقرائتكم خبر عن "نسل الأغراب" تريند 1 على يوتيوب بمشهد أحمد السقا بعد وفاة شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل "نسل الأغراب" تريند موقع "يوتيوب" بمشهد النجم أحمد السقا بعد تأثره لوفاة شقيقته "عزيزة" بعد معاناتها من مرض القلب التي تؤدي دورها الفنانة منة فضالي، وذلك خلال أحداث الحلقة السادسة عشر أمس، حيث حقق المشهد أكثر من 653 ألف مشاهدة عبرالقناة الرسمية لقناة on e علي يوتيوب.



نسل الاغراب

وبدأت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناة ON، بوفاة عزيزة "منة فضالى" بعد معاناتها من مرض القلب، وتذهب ابنتها رغدة "ملك أحمد زاهر" إلى خالها عساف "أحمد السقا" وأخبرته بالخبر، ليذهب مسرعاً إلى منزلها وينزل على الأرض باكيا، وأكد لها أنه ما زال غاضبا منها لأنها لم تزوره في السجن ولكن بمجرد ما علم بوفاتها وجد عينيه تبكى.

تتصل نجاة "فردوس عبد الحميد" بابنها عليّ "دياب" وتخبره بالخبر وينهار في البكاء داخل القسم ويسترجع في ذهنه ذكرياته معها وحديثهما زمان وقصة الحب التي عاشاها سوياً، ليدخل عليه زميله الضابط أحمد "أحمد ماجد" ويندهش من بكاء علي الذى يخبره بأن حبيبته ماتت، وأنها كانت لديه حبيبة زمان ولكن القدر فرقهما وكل واحد فيهما أكمل في طريق مختلف عن الآخر ولكن بمجرد سماع خبر وفاته لم يتمالك نفسه

يُعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.