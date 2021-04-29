شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الفنانة وفاء مكى إلى مستشفى الهرم بعد إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة نهال عنبر مسؤول الملف الطبي بنقابة الممثلين، لـ"الخليج 365" أنه تم التواصل مع الفنانة وفاء مكى بعد استغاثتها نتيجة إصابتها بفيروس كورونا ومعاناتها من أعراض شديدة مشيرة إلى أنها نقلت إلى مستشفى الهرم منذ قليل لتلقى العلاج هناك، موضحة أن الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة النقابة تحرك من التاسعة صباحاً وأجرى اتصالات لنقلها إلى المستشفى.

وأعلنت وفاء مكي صباح اليوم إصابتها بفيروس كورونا وأنها تتلقى العلاج منذ 10 أيام ولكن صحتها لم تشهد أي تحسن، وتعاني من ضيق تنفس شديد، ولذلك واستنجدت بوزارة الصحة من أجل توفير سيارة إسعاف ونقلها إلى المستشفى.



الفنانة وفاء مكي

وظهرت وفاء مكى الشهر الماضي في أحد البرامج التليفزيونية بعد فترة طويلة من الغياب، بسبب دخولها السجن بعد إدانتها في قضية تعذيب خادمتين واحتجازهما، من قبل محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عام 2001، حيث صرحت في البرنامج إنها لا تشعربمرورها بأزمة من البداية، ولكنها مجرد تجربة "مضحكة" بالنسبة لها، مؤكدة: "لكل جواد كبوة. الأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا".

وأشارت مكي إلى أنها تخطط للعودة إلى عملها مرة أخرى، حيث تلقت عروضا للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية، ولكنها اعتذرت عنها بسبب إصابة ابنها مما اضطرها للإقامة معه في المستشفى 4 أسابيع متصلة.



الفنانة وفاء مكي

يذكر أن وفاء مكى كانت من نجوم فترة التسعينات وشاركت في العديد من المسلسلات الهامة وأبرزها "ذئاب الجبل" والذى قدمت فيه دور "مهجة"، كما شاركت في "الرايا البيضا"، "أيام الحب والغضب"، "بوابة المتولى"، "حارة المحروسة"، بنت سيادة الوزير، بالإضافة إلى أفلام "ضد الحكومة"، و"لحم رخيص"، "الشاهد الأخرس – فضية في حارتنا"، "إلا بنتى".