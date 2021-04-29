شكرا لقرائتكم خبر عن اللى مالوش كبير.. أحمد العوضى يمهل خالد الصاوى 24 ساعة لطلاق "غزل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمهل سيف الخديوى - أحمد العوضى، عابد تيمور خالد الصاوى 24 ساعة فقط لتطليق غزل - ياسمين عبد العزيز وان سيقلب حياته إذا لم يفعل ذلك وهدده بأنه يعرف عنه الكثير من الامور التى يتاجر فيها بشكل غير شرعى ويدخل فى مواجهة ساخنه معه ومتوقع أن تبدأ الحرب بينهما فى الحلقات المقبلة.

وتوالت الأحداث برسالة من شقيقة غزل - ياسمين عبد العزيز ، تريد التحدث معها ورؤيتها فى أحد المطاعم، لتذهب غزل - ياسمين عبد العزيز لها برفقه الخديوى - أحمد العوضى وفى الطريق تطاردهم أربعة سيارات تابعين لعابد تيمور، - خالد الصاوى ويطلقون عليهما النيران، لتنتهي الحلقة بسقوط الخديوى غارقا فى دمائه.

مسلسل "اللى ملوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.