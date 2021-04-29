شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص حلقات اليوم الـ 16 من مسلسلات رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 16 من مسلسلات رمضان 2021 العديد من التطورات والأحداث المثيرة، حيث كشفت الحلقات عن أمور ينتظرها الجمهور بعد نهاية كل حلقة، وننشر ملخطاً لأبرز ما جاء فى الحلقة 16 من مسلسلات رمضان.

الاختيار 2

إصابة ضابط العمليات الخاصة يوسف "أحمد مكى" في قدمه أثناء عملية اقتحام منزل بعين شمس يحتوى على عدد من العناصر التكفيرية، ومن ضمنهم "أبو الليل "رضا إدريس" قائد مظاهرات واشتباكات الإخوان في عين شمس، يحضر زكريا "كريم عبد العزيز" إلى المستشفى للاطمئنان على يوسف ويخبره الطبيب بأن الطلقة لن يستطيع إخراجها من قدمه إلا إذا قطع الوتر، أو إجراء عملية ووقتها لن يتمكن من السير عليها مرة أخرى.

نسل الأغراب

تتوفى عزيزة "منة فضالى" بعد معاناتها من مرض القلب، وتذهب ابنتها رغدة "ملك أحمد زاهر" إلى خالها عساف "أحمد السقا" وأخبرته بالخبر، ليذهب مسرعاً إلى منزلها وينزل على الأرض باكيا، كما يذهب غفران ومعه جليلة ووالدتها سلوى عثمان والعمدة حسيب "إدوارد" ويعزى خالته نجاة وعلي، ويطلب منه إحضار عساف لتختار جليلة بينهما.

هجمة مرتدة

كشف عمار المقدسى الذى يلعب دوره أحمد صلاح حسنى من قبل مخابرات جهة معادية فى أوروبا ظهر فيها "الراهب" الذى يعمل لصالحهم ويتوعد بالوصول له، وبالتالي أرسل عمار رسالة إلى المخابرات المصرية يخبرهم فيها بضرورة لقائهم في أقرب فرصة.

موسى

القبض على "خليل" - عبد الرحمن أبو ليلة، منتحل صفة الفنان إسماعيل ياسين، في سوق باب اللوق، حيث قبض عليه العمال بالسوق، وذلك لانتحاله صفة إسماعيل ياسين وقيامه بالحصول على بضائع وعدم دفع حسابها.

لعبة نيوتن

إقناع "سارة" آلاء سنان لـ"هنا" منى زكى، للزواج من زوجها "مؤنس" محمد فراج، وأخبرتها بأنها ستكون سعيدة ولا تشعر بأى مضايقة بذلك، وأخبرتها "هنا" بأنه لم توافق على الزواج من زوجها "مؤنس" محمد فراج حتى الآن بسبب وقوفهما بجوارها فى استعادة ابنها، وأنها ستسافر مصر بعد الحصول على ابنها.

ضد الكسر

لقاء كريم "محمد فراج" مع مايا "سينيتا خليفة" وسلمى "نيللى كريم" في منزله، حيث يتفاجأ بوجود مايا مع سلمى في المنزل، خلال جلسة عمل، في جو من القلق بسبب علاقتها بزوجها.

حرب أهلية

بدأ النجم باسل خياط "يوسف" فى خطته للانتقام من "فريدة" أروى جودة، ويسرا "مريم"، خاصة بعدما تكشّف له كيف تمكن الإثنان من نسج خيوط المؤامرة حوله والإيقاع به من أجل استرجاع حق مريم - يسرا.

النمر

خطف عنتر الحلق "بيومى فؤاد" أخت طليقته سالى "إيناس كمال" حتى يجبرها على رجوع ابنته جودى، ويأمره الشيمى "محمد رياض" بأن يترك سما أخت طليقته ترحل وهو مسئول عن عوده جودى.

اللى مالوش كبير

تجلس غزل بمفردها وتجد رسالة من شقيقتها سما تريد التحدث معها ورؤيتها فى أحد المطاعم، لتذهب غزل لها برفقه الخديوى وفى الطريق تطاردهم أربعة سيارات من طرف عابد تيمور، ويطلقون عليهما النيران، ويسقط الخديوى غارقا فى دمائه.