وفاة الممثل الأسباني خوان جويا صاحب أشهر ضحكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا أمس الأربعاء، الفنان الأسباني خوان جويا بورجا والمعروف باسم "إل ريستاس" صاحب الضحكة الشهيرة التي تستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي كـ"ميم" على نطاق واسع.

وبحسب وكالة الأسبانية فالفنان الأسباني رحل عن عمر يناهز 65 عاما بمدينة إشبيلية بعد صراع طويل مع المرض.

وذكرت عدد من المواقع الإسبانية أن "جويا" عانى من مرض عضال، ومطلع 2020 أقام في مركز إيواء وبترت ساقه.

الممثل الأسباني خوان جويا بورجا من مواليد 5 أبريل 1956، له عدد من الأعمال الكوميدية، وفي 2007 أجرى مقابلة تليفزيونية بأحد البرامج وانتشرت بعدها صور وفيديوهات ليصبح صاحب أشهر ضحكة في عالم السوشيال ميديا