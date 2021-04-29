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شاهد جميع أهداف صلاح في فيديو نشره “ليفربول”

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أبريل 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

محمد صلاح

نشر حساب نادي “” على “تويتر”، شريط فيديو لجميع الأهداف التي سجلها نجمه المصري محمد صلاح، في مسابقة الممتاز هذا الموسم.

وأرفق الحساب، الفيديو بعبارة: “جميع أهداف محمد صلاح هذا الموسم في الدوري الممتاز.. 20 هدفا وننتظر المزيد”.

ويحتل صلاح بفضل أهدافه العشرين، المركز الثاني في قائمة ترتيب الهدافين، بينما يقبع ليفربول في المركز السادس في الدوري، ويواجه خطر الغياب عن مسابقة للمرة الأولى منذ موسم 2016 /2017.

ويستعد رفاق صلاح لخوض مواجهة صعبة ضد الغريم مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة الـ34 من الدوري الممتاز، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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