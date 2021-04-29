هند صبري تكشف عن “أحلى الأوقات” في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: استعارت الفنانة هند صبري اسم فيلمها الشهير “أحلى الأوقات”، لمشاركة جمهورها عن لحظات سعادتها في شهر رمضان أثناء تناول مشروب القهوة بعد الإفطار.

هند نشرت أحدث صورة لها بالأبيض والأسود عبر حسابها الموثق بموقع إنستقرام وظهرت فيه بملابس كاجوال وتحتسى القهوة وعلقت على الصورة قائلة: أحلى الأوقات .. القهوة بعد الإفطار.

وتفاعل معها النجمة غادة عبد الرازق والمطربة بوسي بأيقونات للتغزل في جمالها بينما علقت إحدى المعجبات قائلة: الله متعرفيش لما شوفت الصوره فرحت ازي انتي احلي الاوقات ياهندوش كل وقت انتي في ده احلي وقت ربنا يديم عليكي الفرح والصحه والخير يا احلي هندوش.

يذكر أن هند احتفلت مؤخرا بانتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل “هجمة مرتدة” الذي يعرض ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2021، وأعربت عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن دورها خلال أحداث المسلسل.

وقالت هند صبري -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن مسلسل “هجمة مرتدة” عمل درامي صعب ملئ بالتشويق والأكشن يسلط الضوء على أحداث وطنية معاصرة مستوحاة من ملفات المخابرات المصرية ويتناول عدد من الأحداث المهمة، كما يلقي الضوء على خطورة حروب الجيل الثالث، واصفة شخصية “دينا أبو زيد” التي جسدتها خلال أحداث العمل بأنها صعبة ومرهقة للغاية، لافتة إلى أنه لم يسبق لها المشاركة في تلك النوعية من الأعمال الدرامية.

وأوضحت هند صبري أن أهم ما يميز مسلسل “هجمة مرتدة” الإنتاج الضخم وأنه عمل متكامل العناصر يمزج بين المشاعر والحقائق، لافتة إلى أنه تم الاهتمام بكافة التفاصيل وخاصة عنصر الإبهار البصري لتقديم العمل في أبهى صورة، مشيرة إلى أن جهة الإنتاج وفرت كافة الإمكانات اللازمة للاهتمام بجودة العمل.

أشارت هند صبري إلى أنها تواصل حاليا تصوير مشاهدها في مسلسل “البحث عن علا” المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنها بدأت تصوير مشاهدها في العمل منذ أكثر من شهر.

وأوضحت أن مسلسل “البحث عن علا” يتناول قصة الصيدلانية “علا عبد الصبور” التي تعيد اكتشاف نفسها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة والتعامل معها، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسئولياتها مع مساعيها للعثور على الحب في حياتها.

ويشارك في بطولة مسلسل “البحث عن علا” سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي، ندى موسى، داليا شوقي، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من النجوم من بينهم الفنان خالد النبوي وغيره من النجوم.

أحداث مسلسل “هجمة مرتدة” مأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية، حول شاب مصري يعمل في الخارج ويحاول التواصل مع جهاز المخابرات بعد محاولة تجنيده من قبل استخبارات دولة أجنبية، ويبدأ بعد ذلك التدريب على يد مسؤولين من المخابرات المصرية ليتمكن من خداع الجهات المعادية.

المسلسل من بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، مايان السيد، ندى موسى، يوسف عثمان، خالد أنور، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.