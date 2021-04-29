منى زكي: بطلة لعبة نيوتن “لا تشبهني” واستفزتني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: نفت الفنانة منى زكي أن يكون تقمصها البارع لشخصية “هنا” في مسلسل “لعبة نيوتن” بسبب التشابه بينهما في الصفات الشخصية، وكشفت للمرة الأولى كواليس استعدادها لهذا العمل، الذي تم تصويره على مدار عامين كاملين ويعرض حاليا ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2021.

وتحدثت منى عن شخصية “هنا”، خلال حوار لها في برنامج “MBC trending“، قائلة: قابلت شخصيات كتير زي هنا، ودول ناس بتستفزني جدًا، عايزة أقولهم أنكم قادرين وأقوياء، وأنتو اللي بتلخبطوا نفسكم، ومتسمحوش لحد يرجعكم لورا.

وأضافت: من أول ما الحدوتة اتحكتلي من أستاذ تامر المخرج، وأنا أعجبت بيها كتير، وحسيت أن في بعد بيني وبين الشخصية في حاجات كتير، وحسيت أني لازم أقعد أشتغل على نفسي.

وواصلت قائلة: أنا حاولت أقرب لها واستاذ تامر وزمايلي ساعدوني، ومخدناش وقت في التحضير لكن خدنا وقت في التصوير، وكان في وقفات في النص فكان برضوا بنحضر.

وعن تكرارها تجربة المشاركة في رمضان المقبل 2022، قالت: التواجد يبقى حسب الظروف، أكيد لو لقيت حاجة كويسة اتمنى اني أكون موجودة في الموسم الرمضاني السنة الجاية.

مسلسل “لعبة نيوتن” من بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، والممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.