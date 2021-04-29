نجمة تركية تخلع فك زميلها بصفعة مدوّية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أودت صفعة وجهتها النجمة التركية هوليا أفشار بشخصية “هالة” لزميلها ومواطنها أرطغرل بوستوغولو بدور “إسماعيل إيلغاز” في أحد مشاهد مسلسل “البراءة”، إلى إدخاله المستشفى بشكل طارئ، إذ تسبّبت بإصابة بالغة في فكّه.

وأوضحت صحيفة Sabah التركية أن الصفعة أدّت الى خلع عظم فك بوستوغلو الذي يلازم منزله حالياً، حيث يخضع للعلاج الطبي اللازم، من أجل التماثل للشفاء.

وتدور أحداث العمل الدرامي حول حياة “بهار” (دينيز تشاكر” التي تتغيّر، عندما تقع ابنتها البالغة من العمر 19 عاماً في حب الرجل الخطأ، فالحب الأول لابنتها “إيلا” (إيلايدا أليشان) ليس طالباً جامعياً في عمرها، بل هو رئيس والدها البالغ من العمر 35 عاماً وهو على وشك الزواج من فتاة أخرى.

ومسلسل “البراءة” مقتبس من قصة حقيقية ومستوحى من أجواء الجريمة التي هزّت الرأي العام التركي في عام 2009، عندما أقدم شاب من عائلة ثرية يدعى جيم غاريب أوغلو على قتل حبيبته مونور (17 عاماً)، ثم رميها في مستوعب للنفايات.