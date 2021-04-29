جنات تتحدّث عن الحب والزواج وهذا ما كشفته لأوّل مرّة عن حياتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: حلّت الفنانة جنّات ضيفةً على راديو «إينرجي 92.1»، من خلال برنامج «لأول مرة» الذي تُعدّه وتقدّمه إيناس سلامة الشواف، وقالت جنّات خلال اللقاء إنها لا تضع الكثير من الخطط بعيدة المدى، بل تميل الى الخطط القصيرة.

وأضافت أنها كانت تبتعد عن الساحة الفنية وسرعان ما تعود إليها، ولكن الأمر اختلف بعد زواجها، قائلةً: «كنت أبتعد وأعود بشكل سريع ولكن بعد الزواج والإنجاب الأمر تغير كثيراً». وعن زواجها، قالت جنّات: «قبل الزواج كانت هناك فترة اعتقدت أنني لن أحب ولن أتزوج، ولكن الأمر تغير منذ خمس سنوات حين قابلت زوجي».

وعن مقولة أن الانطباعات الأولى هي التي تدوم، قالت جنات: «أعتقد أن الانطباع الأول يدوم في المظهر، لكن الجوهر يظهر مع الوقت ومع التعامل فيأخذ وقتاً في ذلك». وعن ظهورها القليل في الإعلام، أوضحت جنات السبب: «الكثير كان يشير إلى إصابتي بالكسوف بسبب عدم ظهوري كثيراً وعدم حضور المناسبات بشكل مكثف، ولكن مع مرور الوقت الوضع تغير تماماً فبدأت الظهور في البرامج وبعض المناسبات ومؤخراً السوشيال ميديا».

وتحدّثت جنات عن الحب الأول، قائلةً: «الحب الأول هو الحب الأخير ودائماً أؤمن بأن العِبرة بالنهايات»… وأضافت: «دائماً أحب الارتباط بوقت زمني في إنجاز أمر ما، ولكن للأسف أفشل في الكثير من الأوقات».

وكشفت جنّات أنها شاركت لأول مرة في مسابقة غنائية في المغرب بعنوان «نجوم الغد» عند بلوغها سنّ الثامنة.