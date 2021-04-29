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سان جيرمان “يغري” ميسي

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: لا يزال باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى جاهدا لإقناع النجم الأرجنتيني ليونيل لاعب الاسباني، بالانضمام إليه الصيف المقبل.
ولا يخفي سان جيرمان استعراض قوته المالية الكبيرة، والعمل بشكل دؤوب من أجل إغراء “البرغوث”، خصوصا أن عقده مع النادي الكتالوني ينتهي في 30 يونيو المقبل.

ونقلت صحيفة “ماركا” الاسبانية عن مصادر إعلامية، قولها إن سان جيرمان قدم بالفعل عرضا لضم ميسي لمدة موسمين، براتب “لا يمكن لأي من أندية الدوري الاسباني تحمله”، لكنها لم تذكر قيمة المبلغ بالتحديد.

وتعتقد إدارة الناد الفرنسي أن طموحات الفريق تتماشى مع رغبة ميسي (33 عاما) بالفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى على الأقل قبل اعتزاله، مدعومة بمسيرة باريس سان جيرمان الموفقة إلى الدور نصف النهائي حتى الآن، هذا الموسم، بعد بلوغ نهائي الموسم الماضي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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