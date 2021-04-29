الممثلة البريطانية ناتالي دورمر تكشف عن إنجابها سرًا خلال فترة الحظر المنزلي

محمد الفلاح - الخميس 29 أبريل 2021

كشفت الممثلة البريطانية ناتالي دورمر، بطلة سلسلة Game of Thrones (صراع العروش)، عن إنجابها سرًا خلال فترة الحظر المنزلي.



ووفقًا لمجلة "ماري كلير" الأمريكية، ذكرت الممثلة أنها أنجبت أول أبنائها سرًا منذ فترة، ولم تشارك الخبر سوى الآن، الأمر الذي دفع المعجبين لإطلاق لقب (طفل كوفيد) على ابنها.

وأنجبت "دورمر" من زوجها الممثل ديفيد أوكس طفلتهما في يناير/ كانون الثاني، سرًا، ولم يعلم بالخبر أحد سوى قلة من الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة.

وذكرت المجلة أن "دورمر" لا تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك كان من السهل عليها كتمان خبر حملها وإنجابها طيلة هذه الفترة.

وأعلنت "دورمر" الخبر لأول مرة مؤخرًا خلال استضافتها في برنامج إذاعي That’s After Life مع صديقتها الصحفية استير لويز رانتزن.

وقالت "دورمر" في البرنامج: "الحصول على طفل خلال الجائحة هو أفضل شيء يمكن أن نفعله".

وتابعت: "أشعر أن ما أقوله هو كليشيه، خاصةً أن طفلتي سوف تجلس في المستقبل لتقول لأصدقائها أنا طفلة كوفيد".

وأضافت ممازحة الجمهور: "أعتقد أنه سوف يكون هناك كثير من الأطفال الذين تم إنجابهم في فترة الحظر، إذ لا يوجد الكثير لفعله خلال الجائحة".

وشاركت "دورمر" في سلسلة صراع العروش لأكثر من موسم، حيث لعبت دور مارجري تايرل، ونالت شخصيتها شعبية كبيرة.