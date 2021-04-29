محمد صلاح يتابع هذا المسلسل في رمضان 2021.. وبطله يعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كشف محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر لكرة القدم، عن العمل الذي يتابعه في دراما رمضان الجاري 2021.

ونشر محمد صلاح مقطع فيديو، عبر خاصية الستوري في “إنستغرام”، وهو يشاهد الحلقة الأخيرة من مسلسل “أحسن أب”، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري علي ربيع.

ويتكون مسلسل “أحسن أب” من 15 حلقة عرضت جميعها في النصف الأول من شهر رمضان، بينما عبر علي ربيع عن سعادته بمتابعة صلاح لمسلسله الرمضاني، من خلال إعادة نشر مقطع الفيديو عبر حسابه في “إنستغرام”.

وعلق علي ربيع، وهو يصف محمد صلاح بالحبيب، وأنه أفضل لاعب في العالم، مبيناً أنه لا يشعر بأي نجاح لأي مسلسل يشارك فيه، إلا عندما يجد محمد صلاح يشاهده.

وأضاف الفنان المصري أن محمد صلاح، دائماً، يدخل الفرحة لقلوب الجمهور، كما أنه دائماً مصدر سعادة للجميع، مختتماً: “الحمد لله إننا بنفرحك زي ما بتفرحنا.. حبيبي يا جدع من ستوري الأسطورة محمد صلاح أحسن لعيب في العالم”.

مسلسل “أحسن أب” بطولة علي ربيع، ويشاركه العمل هاجر أحمد، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني.