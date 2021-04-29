الهضبة ناجح قبلك وتامر حسني نجم.. أحمد عبد السلام يرد على عمرو مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"انت بتقحم اسم عمرو دياب في أي برنامج علشان تعمل شو، وتروج لنفسك، بتلك الكلمات علق الموزع الموسيقي أحمد عبد السلام، على تصريحات الملحن عمرو مصطفى ضد الفنان عمرو دياب، ووصفه الفنان تامر حسني أنه "بلا تاريخ".

الموزع الموسيقي أحمد عبد السلام علق عبر صفحته بموقع فيسبوك على التصريحات التي أطلقها الملحن عمرو مصطفى، خلال ظهوره في برنامج "العرافة"، وكتب":”مكنتش حابب أتكلم عن أحد الزملاء في الوسط الفني، ولا ده أسلوبي، وعارف إن فيه ناس ممكن تزعل، ولكن كلام الملحن عمرو مصطفى استفذني جدآ، أولاً تامر حسني فنان ناجح جداً، ومجتهد، ويستاهل يكون نجم كبير بفنه وبأخلاقه، ده بالنسبة لتامر حسني".

وتابع،:". ثانياً أنت دايما بتقحم اسم عمرو دياب في أي برنامج ليك، عشان تعمل شو وتروج لنفسك، مش فاهم مع أنه أكثر حد وقف جنبك، وكان سبب رئيسي في اللي أنت فيه دلوقتي، وعلي فكرة بقي عمرو دياب ناجح من قبلك بكتير، وبينجح دلوقتي من غيرك برضه، وكذلك حماقي والجسمي، وكل النجوم اللي ذكرت اسمهم ".

واختتم عبد السلام، :"ياريت كمان تبقى تدي الناس اللي اشتغلوا معاك حقوقهم المادية والأدبية.، كفاية كده، ومش هقولك غير جملة واحده عن النبي صلي الله عليه وسلم "لا يدخل الجنَّة من كان في قلبه مثقال ذرَّةٍ من كِبر."، ربنا يهديك وتركز في شغلك أحسن بدل ما تجيب في سيرة الناس".

وأثار الملحن عمرو مصطفى خلال ظهوره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "الغرفة"، الجدل بعد هجومه على الفنان عمرو دياب، مؤكدا أنه السبب في نجاحه خلال السنوات الماضية، وقال عن الفنان تامر حسني، إنه بلا تاريخ.