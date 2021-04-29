بالصور.. ميرهان حسين أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورًا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميرهان في الصور بإطلالة أنيقة، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وغابت ميرهان حسين عن المشاركة في الموسم الرمضاني الحالي، وكان آخر أعمالها ظهورها في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.

كما شاركت ميرهان في مسلسل "ختم النمر"، بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، إسلام جمال، جميل برسوم، ومن تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.