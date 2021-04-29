شكرا لقرائتكم خبر عن زكى طليمات رائد المسرح ومجنون فيرجينيا تزوج روزا اليوسف وأسس جمعية الحمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الخميس 127 عاما على ميلاد رائد المسرح الفنان الكبير زكى طليمات الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 29 ابريل عام 1894 ليصبح أحد رواد الفن المصرى وأساتذته.

يعرف أغلب الجمهور زكى طليمات الذى عمل ممثل ومؤلفاً ومخرجاً عرف بدور (الدوق آرثر) في فيلم (الناصر صلاح الدين)، بجملته الشهيرة :" فى ليلة اقل جمالاً من ليلتنا ستأتين زاحفة إلى خيمتي يا فرجينيا "، وكذلك فى شخصية والأب الثرى الأرستقراطى والد زبية ثروت فى فيلم "يوم من عمرى" بطولة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، ولكن تاريخه يضم الكثير من الأعمال والريادة الفنية.

فزكى طليمات المولود بحي عابدين في القاهرة، ينتمى لعائلة ثرية من أصول سورية، وسافر جده إلى القاهرة بقصد التجارة وأقام بها، وأمه مصرية من أصول شركسية.

حصل زكى طليمات على البكالوريا من الخديوية الثانوية، والتحق بمعهد التربية ثم سافر في بعثة إلى فرنسا لدراسة فن التمثيل في باريس في مسرح الكوميدى فرانسيز والأوديون، وعاد حاملًا دبلومًا في الإلقاء والأداء وشهادة في الإخراج.

أسس زكى طليمات المسرح المدرسي وعمل مراقباً به من 1937 إلى 1952 ثم مديرًا للمسرح القومي من 1942 إلى 1952، ثم مؤسسًا وعميدًا لمعهد التمثيل، وأيضًا عمل مديرًا عامًا للمسرح المصري الحديث، وتتلمذ على يديه عدد كبير من عمالقة الفن ونجومه، وأخرج 12 عملاُ مسرحياً، وترجم عدد من الأعمال المسرحية العالمية، وحصل على جائزة التفوق المسرحي، ومنحه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية جائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية في الفنون في عام 1961 و عام 1975.

أسس زى طليمات معهد الفنون المسرحية بمصر، ولكن قوات الاحتلال حذرت الملك فؤاد من التأثير التنويرى للمعهد ، حتى تم إغلاقه عام 1930 ،وغضب مؤسسه ورائد المسرح زكي طليمات، ودعاه أصدقائه أن يكون صبورًا في معركته مثل الحمار، لذلك قررتأسيس "جمعية الحمير" ويكون أعضاءها من المثقفين لمواجهة بطش الاحتلال والسعى لإعادة فتح المعهد، وشارك فى الجمعية كبار الأدباء والفنانين، ومنهم العقاد و طه حسين، وتوفيق الحكيم، وعباس العقاد، والسيد بدير، والفنانة الكبيرة نادية لطفى التى تولت رئاسة الجمعية لفترة طويلة ، وبفضل جهود الجمعية أعيد افتتاح المعهد وتوجهت الجمعية لاعمال الخير ودعم المستشفيات ومساعدة الفقراء.

وكان لـ "جمعية الحمير" ألقاب يحصل عليها الأعضاء، حيث يحصل العضو الجديد على لقب "حرحور أو جحش صغير"، حتى يصل إلى لقب "حامل البردعة" أي الحمار الكبير، وهو اللقب الذي حصل عليه زكي طليمات.

تزوج زكى طليمات من رائدة الصحافة روزا اليوسف والدة الأديب الكبير إحسان عبد القدوس بعد طلاقها من والده الفنان محمد عبدالقدوس وأنجب منها ابنتهما أمال طليمات، ورحل طليمات عن عالمنا فى 22 ديسمبر عام 1982.