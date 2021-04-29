شكرا لقرائتكم خبر عن فيروز كانت هتتحرق..عندما أوشكت النيران أن تلتهم قطقوطة فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل كل منا ذكريات لا ينساها مرت به فى شهر رمضان، وخاصة فترة الطفولة وبدايات حياته، وكان لفنانى الزمن الجميل العديد من الذكريات فى شهر رمضان ظلوا طوال حياتهم يتذكرونها ولا ينسوها وتحدثوا عنها فى حواراتهم ولقاءاتهم القديمة.

وكان من بين هؤلاء النجوم الطفلة المعجزة فيروز التى اكتشفها الفنان الكبير أنور وجدى لتكون أشهر طفلة فى تاريخ السينما المصرية، وقدمها فى أول أفلامها " ياسمين" عام 1950 وهى لا تتجاوز سن 7 سنوات وكانت بطلة الفيلم وأحدث ظهورها ضجة واسعة فى عالم الفن .

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1957 كتبت فيروز مقالاً للمجلة بمناسبة شهر رمضان تحت عنوان "حريق فى ليالى رمضان" وكانت وقتها صبية فى سن الرابعة عشر تحكى فيه عن حادث وقع لها أثناء تصوير فيلم ياسمين كادت خلاله أن تفقد حياتها.

وقالت فيروز :" كنا نصور فيلم ياسمين أول الأفلام التى ظهرت فيها وقدمنى خلالها المرحوم أنور وجدى والذى كان سبباً فى شهرتى، وكان ذلك خلال شهر رمضان، واقتضى أحد المشاهد أن أسرع فى محاولة لإنقاذ أنور وجدى من يد عصابة اللصوص الذين أمسكوا به وقيدوه وحبسوه فى بدروم"

وتابعت الطفلة المعجزة:" كان لابد أن أقفز من السلم وفى يدى لمبة جاز فتزل قدمى وأتدجرج على السلم من اوله لأخره، وكان السلم طويلاً وأسفله فى البدروم كمية كبيرة من القش والمهملات، فيحدث حريق يتم تصويره فى المشهد"

وأشارت فيروز إلى أن الكاميرا بدأت فى التقاط هذه المشاهد ولكنها شعرت فى هذه الأثناء بأن النار تمتد لتصل لذراعها وهى ملقاة على الأرض، وشعرت بالألم ولكنها انتظرت خوفاً من أن تفسد التصوير فتضطر لإعادة المشهد.

وأضافت فيروز :" أغمى على من الألم والخوف وحملنى الفنان أنور وجدى وجرى بى إلى المستشفى ، وظل إلى جوارى هو والطبيب حتى أفقت من الإغماءة، وظللت أتذكر هذه الذكرى كلما حل شهر رمضان"