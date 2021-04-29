دينا فؤاد تحيي ذكرى ميلاد الفنان نور الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفانة دينا فؤاد ذكرى ميلاد الفنان الكبير نور الشريف، التي وافقت أمس الأربعاء.

ونشرت دينا مقطع فيديو لمجموعة صورًا تجمعها بالنجم الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت دينا على الفيديو : " أبويا الروحي واللي اكتشفني كل سنة وإنت طيب وهنفضل دايمًا فاكرينك، غبت عننا بروحك لكن هتفضل موجود معانا بفنك وإبداعك".

وأضافت: "ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويرزقك الفردوس الأعلى من الجنة ونسألكم الفاتحة والدعاء فضلا وليس أمرًا".

الفنان نور الشريف ولد في 28 أبريل 1946، ويعتبر من أشهر نجوم الفن، وهو صاحب مسيرة فنية حافلة، ومن أبرز أعماله "عائلة الحاج متولي"، "لن أعيش في جلباب أبي"، "العار"، "جري الوحوش"، وغيرها.