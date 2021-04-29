قبل ساعات من عرض مسلسلها.. إنجي علاء تعلن وفاة عمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت المؤلفة والاستايلست إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، عن وفاة عمها، وذلك قبل ساعات من عرض أولى حلقات مسلسلها الدرامي "كوفيد ٢٥" الذي تخوض تأليفه.

وكتبت إنجي، عبر حسابها على تويتر :"‏توفي إلى رحمة الله عمي أحمد محمود صادق.. أرجو الدعاء له بالرحمة.. حبيبي يا عمو، كان نفسي أشوفك .. الكورونا فرقتنا.. لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

مسلسل "كوفيد ٢٥" بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد، ومن تأليف إنجي علاء.