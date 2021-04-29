شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم نيكول سابا تحيي سهرة رمضانية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانة نيكول سابا، لإحياء سهرة رمضانية بالقاهرة اليوم الخميس وسط تطبيق قواعد الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المعروف بـ"كوفيد - 19".

ويعد هذا الحفل بمثابة عودة لحفلات نيكول بالقاهرة الكبرى، ومن المقرر أن تقدم نيكول سابا خلال السهرة عددا من أغانيها المميزة الخاصة التي تنال إعجاب الجمهور منها: "براحتي"، و"أنا طبعي كدة"، و"صورة سيلفى"، و"قررت"، و"مفيش مسحيل"، وغيرها من الأغاني.

وكانت النجمة اللبنانية نيكول سابا، كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا هي وزوجها الفنان يوسف الخال، وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أُصبت بفيروس كورونا، والأعراض اللي ظهرت عليّ خفيفة جدا، ولكن الأصعب كان أول 3 أيام، وكان عندى تكسير في الجسم جامد جدًا.

وأعلنت النجمة اللبنانية نيكول سابا، تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا، على حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، قائلة: "لما بتطلع مسحتك سلبية بتحسّ كأنك خلقت عن جديد وعندك طاقة رهيبة بدّك تفجّرها وتنطلق منها أهمّ شي لأنك بتحسّ أنك ما كنت عايش وكل شي كان واقف حوليك والوقت ما عم يخلص، الحمد لله على نعمة الشفاء والصحة واللّي جاي أكيد أحلى.. لأنك أقوى".

وتعود نيكول سابا للساحة الغنائية، بعد فترة كبيرة اقتصرنشاطها فيها على الحفلات الغنائية فقط، حيث سجلت أغنية جديدة بعنوان "حفلة فركشة"، فى فبراير الماضي، من كلمات شادى نور، وألحان محمد يحيى.