شكرا لقرائتكم خبر عن التوحد مع الشخصية.. شاهد نيكول كيدمان وخافير بارديم فى فيلمهما الجديد ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات مصورى الباباراتزى عدة صور للنجمين نيكول كيدمان وخافير بارديم أثناء اجتماعهما معاً بكواليس أحدث أفلامهما Being The Ricardos الذى يقوما ببطولته، والفيلم يسلط فيه الثنائى الضوء على السيرة الذاتية للممثلة الأمريكية لوسيل بال التي اشتهرت بتأديتها للكوميديا ببراعة قبل وفاتها عام 1989، من خلال النجمة نيكول كيدمان التى ظهرت بلوك مختلف تماماً لها.



نيكول كيدمان وإلى جانبها الشخصية التى تجسدها

فى حين يجسد الممثل الاسبانى خافير بارديم ديزى ارناز اسم زوجها، بناءً على ما ذكره موقع الديلى ميل خلال تقريره حول الثنائى مؤكداً أن الممثل الاسبانى بذل مجهوداً كبيراً ليكون مشابهاً للفنان الراحل الذى يلعب دوره فى قصة طالما كانت محل اعجاب من قبل الكثيرين ممن تابعوا بشغف زواج ديزى ارناز ولوسيل بال.



خافيير بارديم وديزى ارناز

ولا يعد هذا الظهور الأول للثنائى حيث سبق ورصدت أعين مصورى الباباراتزى قبل أسبوع عدة صور لنجمة هوليود نيكول كيدمان خلال تقريره نشره موقع الديلى ميل أيضاً، أكد فيه أن الممثلة الشهيرة تميزت بلوك مختلف تماماً فى شوارع لوس انجلوس.

وذلك أثناء تصوير مشاهد أحدث أفلامها Being The Ricardos ، والذى يعد بمثابة فيلم سيرة ذاتية للممثلة الأمريكية لوسيل بال التي اشتهرت بتأديتها للكوميديا ببراعة قبل وفاتها عام 1989.