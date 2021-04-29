شكرا لقرائتكم خبر عن هشام سليم عن مسلسل "هجمة مرتدة": أطول عمل صورته وأتمنى رسالته تصل للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان هشام سليم عن سعادته بردود الفعل بخصوص مسلسل "هجمة مرتدة"، مؤكداً خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن العمل استلزم منه مجهوداً ضخماً أثناء التصوير قائلاً "بدأت تصوير مشاهد العمل في يناير من عام 2020، وانتهينا من التصوير قبل شهر رمضان مباشرة، وبالتالي فهى بالأيام ربما تكون أكبر وقت أقضيه في تصوير عمل".



هشام سليم فى مسلسل هجمة مرتدة

وتابع "منذ الوهلة الأولى للعمل على دور ضابط المخابرات الذى يعمل بتلك الفترة المهمة من عمر مصر والوطن العربى بأكمله وكنا نعلم مدى أهمية العمل والرسالة الذى نقدمها منه، وبالتالي أتمنى أن تصل تلك الرسالة للمشاهد وللجمهور، خاصة أن توقيت أحداث العمل تبدأ من عام 2007 وتستمر حتى بعد عام 2011، وهو وقت يُظهر المسلسل فيه الأحداث التى حصلت فيه خلف الستار وكانت محركة لأحداث كثيرة".



هشام سليم وندا موسى

ويلعب الفنان هشام سليم خلال أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" دور ضابط المخابرات رفعت المسيرى، الذى يعتبر محركاً للأحداث بصورة كبيرة من خلال موقعه ومنصبه بالعمل، حيث يتصدى مع رجاله لخطط الجهات المعادية لمصر، ويفسر خلال مشاهده أموراً كثيرة بصورة سلسه عما حصل فى تلك الفترة.



هشام سليم واحمد فؤاد سليم

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.