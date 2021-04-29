محمد الفلاح - ملحن الـ2000 أغنية يكشف مفاجأة عن تعاونه مع عمرو دياب

الخميس 29 أبريل 2021

قال الملحن عمرو مصطفى إنه خلال رحلة عمله الطويلة مع عمرو دياب حصل على إجمالي أجر يساوي ما يتقاضاه نظير إحيائه زفافين.



وأعرب مصطفى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" على قناة "المحور" المصرية، الأربعاء، عن شعوره بالخذلان بعدما لم يُلحن الأغنية الوطنية لعمرو دياب، مشيرا إلى أنه عمل مع "الهضبة" نحو 20 عاما.

وأوضح أنه كان سيوافق على أي أجر يُعرض عليه حال تقديمه لحن الأغنية الوطنية لـ"الهضبة".

وتابع: "أنا استفزيت أني معملتهاش لأن أنا أولى واسمي مرتبط بعمرو دياب أكتر واحد، ولو هتعمل حاجة كبيرة تبقى معايا، بس اتخذلت وأنا بدي كتير فمش هدي تاني".

أما عن خلافه مع المطربة شيرين عبدالوهاب، فقال عمرو مصطفى إنه انتهى قبل عامين، لافتا إلى تلحينه أغنيتها التي قدمتها خلال احتفالية عيد الأم.

وأكد مصطفى أنه أكثر الملحنين حظاً بين أبناء جيله، مشيرا إلى تلحينه 2000 أغنية منذ بداية مشواره الفني حتى الآن.