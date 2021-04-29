شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر الحلقة 16.. نيللي كريم تستدرج محمد فراج وسينيتا خليفة لتثبت خيانتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل "ضد الكسر" الذى يعرض على قناة CBC، لقاء كريم "محمد فراج" مع مايا "سينيتا خليفة" وسلمى "نيللى كريم" في منزله، حيث يتفاجأ بوجود مايا مع سلمى في المنزل، خلال جلسة عمل، في جو من القلق بسبب علاقتها بزوجها.

ويصطحب مالك عامل الدش حبيب ليلى شقيقة سلمى - نيللى كريم - الصغرى، إلى منطقته البسيطة التي يعيش فيها، ليوضح لها حقيقة حياته الكاملة، لتوافق على ظروفه وتوعده بمواجهة جميع الظروف في سبيل حبهما.

ويعود حارس الأمن للعمل مع سلمى - نيللى كريم مرة أخرى بعد اعتذاره لها وتطلب منه الوصول إلى أصحاب بعض الأرقام وعناوينهم، ومن ناحية أخرى يستخدم إياد زوج لقاء الخميسي - نادين، مالك حبيب ليلى شقيقة سلمى، للضغط على كريم - محمد فراج من خلال شقيقة زوجته.

وتنتهي الحلقة بمحاولات سلمى - نيللى كريم لكشف علاقة زوجها كريم - محمد فراج بـ مايا - سينيتا خليفة وهذا يبرر استدراجها لمنزلها بسبب وهمي وهو العمل معها على مشروع جديد.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.

ويذاع مسلسل ضد الكسر فى تمام الساعة العاشرة مساء على شبكة قنوات CBC ويعاد 3 مرات، الأولى فى الخامسة صباحا، ثم فى العاشرة والنصف صباحا، وبعد ذلك فى الرابعة عصرا.