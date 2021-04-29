شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 16.. الراهب يحاول الوصول إلى أحمد صلاح حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الـ 16 من مسلسل هجمة مرتدة في إثارتها وتشويقها، وهو المسلسل الذى يقوم ببطولته النجمان أحمد عز وهند صبرى ويذاع على شاشة قناة dmc في الساعة 10.45 مساء، حيث شهد العمل كشف عمار المقدسى الذى يلعب دوره أحمد صلاح حسنى من قبل مخابرات جهة معادية فى أوروبا ظهر فيها "الراهب" الذى يعمل لصالحهم ويتوعد بالوصول له، وبالتالي أرسل عمار رسالة إلى المخابرات المصرية يخبرهم فيها بضرورة لقائهم في أقرب فرصة.



احمد عز يستعد لمهمته الجديدة

ومع عدم تواجد نور محمود "رامى" اضطرت أجهزة المخابرات إلى تأهيل شخص جديد للقيام بتلك المهمة، ولم يجدوا أفضل من أحمد عز "سيف العربى" الذى تم تجهيزه لهذا الهدف على أن يستلم من عمار المعلومات المهمة الذى يحاول توصيلها للمخابرات المصرية.

كما يسترجع أحمد عز "سيف العربى" ذكريات لقائه مع الفنان أحمد صلاح حسنى، حيث كان الأخير أنقذه في وقت سابق.



أحمد صلاح حسنى وأحمد عز

وكانت بدأت الحلقة الـ 16 من مسلسل "هجمة مرتدة" بإثارة كبيرة حيث تعرض على قنديل "عبد الرحمن نصار" إلى اختبار صعب من قبل أشخاص خطفوه في سيارة ثم هددوه بالتعذيب حالة عدم الإفصاح عن أية معلومات بخصوص علاقته بالضابط أكرم "نضال الشافعى" بحجة أنهم اخوان وخانهم بالتعامل مع المخابرات، إلا أنه أنكر علاقته بالمخابرات المصرية ليظهر أكرم "نضال الشافعى" ويعلم على قنديل بأنه مجرد اختبار.



هشام سليم وأحمد عز

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.