شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شاكر عن دور الضابط الخائن بالاختيار 2: تقطيع كتافات البدلة أكثر مشهد عجب الجمهور والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الفنان أحمد شاكر، خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامى أحمد موسى: أكثر المشاهد التي أعجبت الجمهور المصرى بها هى تقطيع الكتافات، بأنه لا يستحق هذه البدلة، والدكتور بيتر قاللى ما تسلمش على كريم عبد العزيز يوم التحقيق في الأمن الوطنى، مضيفا "كريم عبد العزيز سدد لى لكمة قوية بعد القبض علىَّ ولكنى تفاديتها".
وأكمل: ردود لأفعال كانت على التمثيل وهذا ما أسعدنى والتعليقات كانت إيجابية والفضل يرجع للدكتور بيتر، وهو راهن على الممثل وليس على التيم، في حلقة فض اعتصام رابعة بكينا كلنا، وكل حلقة فيها مفاجأة ومأجلين فرحتنا حتى انتهاء المسلسل، وأنا مبهور بأداء الزملاء في المسلسل.
يشار إلى أن مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.
مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.