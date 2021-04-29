شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شاكر عن دور الضابط الخائن بالاختيار 2: تقطيع كتافات البدلة أكثر مشهد عجب الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد شاكر، أحد أبطال مسلسل الاختيار 2، الذى جسد دور الضابط الخائن محمد عويس: جرى إقناع عويس بأن هناك مأمورية وسيتم الاستعانة به وكان يشك بأنه سيلقى القبض عليه وكان يحاول الهرب ولم يكن متوقعا إلقاء القبض عليه. وأضاف الفنان أحمد شاكر، خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامى أحمد موسى: أكثر المشاهد التي أعجبت الجمهور المصرى بها هى تقطيع الكتافات، بأنه لا يستحق هذه البدلة، والدكتور بيتر قاللى ما تسلمش على كريم عبد العزيز يوم التحقيق في الأمن الوطنى، مضيفا "كريم عبد العزيز سدد لى لكمة قوية بعد القبض علىَّ ولكنى تفاديتها".



وأكمل: ردود لأفعال كانت على التمثيل وهذا ما أسعدنى والتعليقات كانت إيجابية والفضل يرجع للدكتور بيتر، وهو راهن على الممثل وليس على التيم، في حلقة فض اعتصام رابعة بكينا كلنا، وكل حلقة فيها مفاجأة ومأجلين فرحتنا حتى انتهاء المسلسل، وأنا مبهور بأداء الزملاء في المسلسل.