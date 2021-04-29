شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 16.. خالد أنور يخطف أخته ويقتل والد إيناس كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "النمر"، المعروض على قناة الحياة، العديد من الأحداث، فبعدما خطف عنتر الحلق "بيومى فؤاد" أخت طليقته سالى "إيناس كمال" حتى يجبرها على رجوع ابنته جودى، يأمره الشيمى "محمد رياض" بأن يترك سما أخت طليقته ترحل وهو مسئول عن عوده جودى.

يعود عنتر لمنزله ويجعل سما تنصرف من منزله ويعطيها موبايلها ومفتاح سيارتها، وعندما تنزل الشارع تجد على ومعه الرجال قد جاءوا لينقذوها فتطلب من على أن يجلب لها سيارة أجرة حتى تصل لسيارتها ، وبالفعل يقوم بتوصيلها للسيارة، وبعد أن تنصرف تجد سيارة أخرى تسير وراءها فينطلق وراءهم فيجد حسن "خالد انور" يدخل وراءها المنزل ليأخذ جودى أخته فيحاول التدخل ولكنه يضربه حسن وعند انصرافه يهم والد سما على أخذ جودى ولكنه يدفعه فيسقط على الأرض ميتا.