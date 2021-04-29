شكرا لقرائتكم خبر عن "ضل راجل" الحلقة 17.. ياسر جلال يعود لنقطة الصفر بعد مقتل البودى جارد خميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 17 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، طلب جلال سلفة من مديرة المدرسة لإكمال المبلغ المطلوب منه مقابل الفيديو، لكنها ترفض ويطلب منها إجازة بدون مرتب لأنه مشغول بقضية ابنته شهد ولن يستطيع الحضور يوميا.

وفى منزل جلال يأتي شخص "من قبل والد غادة" يعمل مع دكتور كبير في العظام بألمانيا، يعرض عليه علاج زوجته القعيدة – نرمين الفقى- مجانا بل ويعرض عليه أموالا كثيرة، مقابل التنازل عن قضية شهد ابنته وإغلاقه تماما، لكن جلال ينفعل عليه ويحمله برسالة لمن أرسله: "روح قل للى باعتك حق بنتى مش هسيبه.. اطلع برة".

يتذكر الضابط محمود عبد المغنى ذكرياته مع زوجته التي قتلت وهى حامل من قبل ملثمين أطلقوا النار عليها وكانوا يستهدفون زوجها الضابط، ليبكى عبد المغنى خلال تذكره تلك المشاهد.

يتصل ياسر جلال بخميس العترة "البودى جارد" في الموعد الذى اتفقوا عليه، ولكنه لا يرد. يذهب إلى المكان الذى قابله فيه أول مرة ويسأل عن بيته وعندما يصل يجده مقتولا.

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 11.30 منتصف الليل، بطولة كل من: ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.