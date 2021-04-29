شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 16.. ظهور إنجى المقدم بدور نازلى شوكت وتدريب هند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ 16 من مسلسل "هجمة مرتدة" بإثارة كبيرة، حيث تعرض على قنديل "عبد الرحمن نصار" إلى اختبار صعب من قبل أشخاص خطفوه فى سيارة ثم هددوه بالتعذيب حالة عدم الإفصاح عن أية معلومات بخصوص علاقته بالضابط أكرم "نضال الشافعى" بحجة أنهم إخوان وخانهم بالتعامل مع المخابرات، إلا أنه أنكر علاقته بالمخابرات المصرية ليظهر أكرم "نضال الشافعى" ويعلم على قنديل بأنه مجرد اختبار.



الفنانة هند صبرى

بعد ذلك تتطرق الأحداث إلى هند صبرى "دينا" التي تتدرب على يد "فاروق السوهاجى" أحمد فؤاد سليم، حيث بدأت تدريبا صارما على يديه من أجل مقابلة "إنجى المقدم" التي تلعب شخصية نازلى شوكت اسم الفتاة التي خرج أهلها من مصر بعد ثورة 52 ثم أصبحت عميلة للدولة التى تعمل بها، قبل أن تصبح خبيرة مهمتها كشف العملاء في المخابرات التركية، وستكون مهمتها مقابلة دينا وكشفها.



الفنانة إنجى المقدم

وبالتالى يتم تدريب هند صبرى على أعلى مستوى من أجل لقاءها، حينما تسافر حيث يتم تجهيزها بتدريبات شاقة تكتشف فيها عيوبها.



انجى المقدم

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.