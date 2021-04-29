شكرا لقرائتكم خبر عن ضل راجل الحلقة 17.. محمد عادل يصل للبودى جارد قبل إرسال الفيديو لياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 17 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال بمطاردة الضابط محمود عبد المغنى للإرهابيين ونجاحه في القبض عليهم، أثناء مكالمته مع الطبيبة ملك – نور اللبنانية – وتقول لجلال – ياسر جلال – فيخبرها أن ذلك طبيعة عمل رجال الشرطة .



مسلسل ضل راجل الحلقة 17 مسلسل ضل راجل الحلقة 17



مسلسل ضل راجل الحلقة 17

يفكر سليم النجار "محمد يسرى" مع صديقه محمد عادل في طريقة للإفلات من جريمته والاعتداء على شهد – رنا رئيس – والتبرؤ من الجنين في بطنها.

مسلسل ضل راجل الحلقة 17

ما زال ياسر جلال يحاول تجميع المبلغ المطلوب منه من أجل دفع 100 ألف جنيه مقابل الحصول على فيديو مصور ليوم حادثة ابنته "شهد" يساعده فى نيل حقها من سليم النجار.

يراقب سليم وأصدقاؤه ياسر جلال من أجل الوصول لمن يملك الفيديو من أجل إغراقه بالأموال مقابل الحصول على الفيديو وعدم وصوله لجلال، حتى لا يحاكموا في القضية، وبالفعل يتوصل محمد عادل لخميس العترة "البودى جارد" ويطلب منه الأخير مليون جنيه.

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 11.30 منتصف الليل، بطولة كل من: ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.