شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 16.. محمد إمام ليس صعيديا ويعد هنا الزاهد بمساعدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 16 من مسلسل النمر الذى يعرض على قناة الحياة، باجتماع الحاوى "أحمد حلاوة" والشيمى "محمد رياض" وشمس "نرمين الفقى" ويخبرهم الحاوى أن تلك الجلسة قد تؤدى إلى تخطيطهم لقتله ولكن إن حدث ذلك سيكون هناك من يفتش سرهم وأول من سيقال له السر هو على ابن شم ، فيستمعون لطلباته حيث يطلب أن يعود له جميع المال الذى سرق منه، وإلا سيعرف على أن الشيمى هو أبوه الحقيقى فيمتثلون لكلامه ويقررون عمل مشاريع معا.

تعود ملك "هنا الزاهد" من عند والدتها منهارة ويحاول نوح "محمد إمام" التخفيف عنها وينصحها أن تحاول ألا تظهر شيئا، يذهب على "محمد مهران" لشقة خاله "بيومى فؤاد" ويجد هناك "بودى جارد" فى الشقة فتدعى زوجة خاله "حنان سليمان" أنهم هنا لحراستها، فيخبرها نيته من الزواج بسما أخت سالى طليقة خاله وتوعده أنها ستساعده ولكن عليه أن يرسل رسالة مهمة لوالده وتقول له رسالة مشفرة.