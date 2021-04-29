شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامي يتوسط عساف وغفران فى "نسل الأغراب": ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المخرج محمد سامي فى تحقيق تجربة فنية ناجحة بين النجمين أحمد السقا وأمير كرارة جسدتها أحداث مسلسل "نسل الأغراب"، وشارك محمد سامي صورة تجمعه مع الثنائي السقا وكرارة على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق ساخرا: "ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم".



محمد سامى على انستجرام

ويحرص باستمرار نجوم العمل على مشاركات فيديوهات وصور من كواليس تصوير المسلسل الذى يقوم بإخراجه المخرج محمد سامى، وظهر النجم أمير كرارة فى فيديو طريف وهو يداعب المخرج محمد سامى، ويقوم بتعليمه بعض حركات تحطيب بالعصا الشهيرة فى الصعيد.



محمد سامى وأحمد السقا وأمير كرارة

ونشر الفنان أمير كرارة الفيديو على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهر فيه مع المخرج محمد سامي وهما يحملان العصا ويحاول إقناعه بتعليم بعض حركات التحطيب، وأن الضرب بالعصا غير مؤلم إلا أن "سامي" بدا متخوفا ثم أقنعه كرارة وبدأت معركة بالعصا بينهما انتهى بضرب أمير كرارة له بالعصا وسط موجة ضحك من الطرفين والحضور في مكان التصوير.

وداعب أمير كرارة المخرج محمد سامي بتعليق على الفيديو قائلا: "عشان تحس كنا بنتوجع إزاي في التصوير"، ليرد محمد سامي فى التعليقات: "طب والله العظيم بتوجع بجد، ماشي يا غفران يا غريب".

وشهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناة ON، دخول حمزة "أحمد مالك" في صدام مع أخيه سليم "أحمد داش" بسبب فاطمة "ريم سامى"، حيث يطلب حمزة من سليم عدم التعرض لها مرة أخرى لأنه يحبها وهى كمان تحبه، ليتعاركا ويفض بينهما سعادة "محمد مهران"، فيما تقرر حسنة "مروى الأزلى" ترك منزلها والذهاب لزوجها نميرى "محمد جمعة" في بيت عساف "أحمد السقا" لأنها مستعدة أن تعيش معه فى أى مكان فيه.