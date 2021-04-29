شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل اللى مالوش كبير الحلقة 16.. محاولة قتل الخديوى وغزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل اللى مالوش كبير بذهاب عابد "خالد الصاوى" للمكان الذى تختبئ فيه غزل، ويجد عابد الخديوى "أحمد العوضى" أمامه، ليتحدث معه ويبلغه أن شقيقه مالك لن يخونه أبدا، ودائما واقف فى ظهره ويهدده بسرعة طلاق غزل وإذا لن يفعل سوف يندم ندما شديدا.

ويشك الخديوى أن زوجته قدرية السبب في ضرب غزل وتنتقل غزل إلى منزل زوجة شقيقها هويدا "صبا الرافعي"، ويذهب رفعت الذهبى " خالد سرحان" إلى الدجالة "زغروطة" ويطلب منها مكالمة قدرية وتذهب لهما ويطلب منها تنفيذ كلامه فقط.



اللى مالوش كبير

يقتحم الخديوى منزل زغروطة ويجد الثلاثة معا ويضرب الخديوى رفعت الذهبى ويقول له "اللى ما بينا دم وخلص الكلام"، وتجلس غزل لوحدها وتجد رسالة من شقيقتها سما تريد التحدث معها ورؤيتها فى أحد المطاعم، لتذهب غزل لها برفقه الخديوى وفى الطريق تطاردهم أربعة سيارات من طرف عابد تيمور، ويطلقون عليهما النيران، لتنتهي الحلقة بسقوط الخديوى غارقا فى دمائه.

مسلسل "اللى ملوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير