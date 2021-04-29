شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبد الحميد: مغرمة بـ"الاختيار 2".. واندهشت من دور أحمد مكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، إنها مغرمة بمسلسل "الاختيار 2"، نظراً للمستوى المبدع الذى شهده على مستوى كتابة السيناريو والإخراج وأداء الممثلين، الذين سلطوا الضوء على أشياء مهمة فى حياة المجتمع وبطريقة إبداعية، جذبت المشاهدين، وتابعت: "الاختيار 2 أنا مغرمة بيه.. لأن السيناريو رائع مش جاف.. عمل حياة يومية للضباط ولحظات حب جميلة ورقيقة حتى الأجزاء اللى فيها مقاومة عملها بشكل جيد جداً.. وعمل على مستوى رائع فى الفن والتمثيل والإخراج والسيناريو".

وأضافت فردوس عبد الحميد، خلال حوارها مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنها اندهشت عندما علمت أن الفنان أحمد مكى سيؤدى دورا فى المسلسل، قائلة: "لما عرفت أن أحمد مكى سيقدم هذا العمل استغربت ولكن عندما شاهدته أحببته بشدة، وأعتقد أن هذا الدور سيفتح له أبوابا كثيرة أخرى، واللى يعمل عمل مبدع لازم نقول عنه أستاذ".

وأشارت فردوس عبد الحميد، إلى أن بعض الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية كانت تركز على شريحة معينة من المجتمع ليست هى الأغلبية، وهى الشريحة التى تقطن التجمعات الفارهة، وتابعت: "إحنا فى الخمس ست سبع سنين اللى فاتو انحرفنا شوية بالأعمال الفنية إلى أشياء مش بتأثر فى الناس رغم أن الناس لما بتلاقى عمل جاد وتمثيل بجد بتتفاعل معاه".

وأكدت الفنانة الكبيرة، أنها تتمنى أن يكون فيما بعد مخطط أو خطة للأعمال الفنية ترتكز على أن يكون لها محتوى ويكون بها الفنان بيقدم فن بجد والناس تتعاطف معه، وتابعت: "فى الكام سنة اللى فاتت كان فيه ظاهرة غريبة بعضها كان يتحدث عن الكموبوندات رغم أن أغلب الشعب المصرى عايش فى شقق من طبقة متوسطة لها مشاكلها وهموها، ويجب أن يشاهد المواطن هذا على الشاشة"، مشيرة إلى وجود أعمال فنية تمس حياة المصريين وتؤثر بهم الآن وتجذبهم للمشاهدة كونها تمس حياتهم الواقعية.

وكشفت الفنانة فردوس عبد الحميد، إنها لا تنظر إلى الأعمال التى تعرض عليها من قبيل الدور الذى ستكون عليه وما أن كان محوريا وكبيرا أو ثانويا، ولكنها تركز على المحتوى الهادف الذى يفيد المشاهدين، وتابعت: "لما يبقى العمل مفهوش محتوى ولا يقدم شيئا للناس أنا برفضه".

وأعربت فردوس عبد الحميد، عن إعجابها بالفنان دياب ودوره فى مسلسل "نسل الأغراب"، لافتة إلى أنه رغم المدة القصيرة له فى الأعمال الفنية إلا أنه يتمتع بموهبة كبيرة، وتابعت: "عاجبنى أوى وعامل معايا التقاء عاطفى وتواصل.. بيحفظ بشكل رهيب والكلمات بتطلع منه كما لو كانت بتاعته مش حافظها.. أنا مبسوطة أنه طلع ابنى فى المسلسل، وهو بدأ تمثيل منذ 5 سنوات ولكنه تشعر بأن لديه خبرة لأن لديه تلقائية ويشعرك أنه يخرج الكلام بصدق".

وأشارت إلى أنها انجذبت إلى دورها فى مسلسل "نسل الأغراب"، كونه يعلى من قيم الأمومة، وتابعت: "أتمنى أن يكون الشباب المصرى يعلم قيمة وقدر الأم.. دورى فى المسلسل شدنى جداً نظراً للإخلاص والود والحب من جانب الابن الذى يعترف بقيمة أمه ويعمل دائماً على الاهتمام بها".