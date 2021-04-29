فن ومشاهير

نوال الزغبي: “ما بقى حدا ينظّر على الفنانين”

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

نوال الزغبي

عبّرت النجمة نوال الزغبي عن امتعاضها من كل مَن يفرض على الفنانين تصرّفات معينة أو “ينظّر” عليهم في ما يفترض بهم أن يفعلوه وألا يفعلوه. وغرّدت على “تويتر” قائلة بشكل واضح وصريح: “ما بقى حدا ينظّر على الفنانين كيف لازم يتصرفوا وكيف لازم تكون مواقفن…”.

وكان لافتاً دعم النجمتين مايا دياب ونيكول سابا لتغريدة الزغبي عبر علامة الإعجاب.

وجاءت هذه التغريدة للزغبي بعد فترة على البيان الذي أصدرته نقابة الفنانين المحترفين في لبنان والتي طلبت فيه من الفنانين عدم تناول المواضيع السياسية أو المسّ بالأحزاب.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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