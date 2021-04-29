شعبية الأمير هاري وميغان ماركل تنخفض إلى أدنى مستوياتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تراجعت شعبية الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بثلاث نقاط بعد جنازة الأمير فيليب، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وتراجعت شعبية الزوجين في أعقاب المقابلة التي أجرياها مع الإعلامية أوبرا وينفري، حيث وجها اتهامات بالعنصرية داخل العائلة المالكة.

ولم تؤثر عودة الأمير هاري الى المملكة المتحدة للمشاركة في مراسم جنازة جده بكسب تعاطف الشعب البريطاني معه إنما سجل أن 49 في المئة من الشعب كان إنطباعهم سلبياً تجاه الأمير. أما ميغان فقد خسرت ست نقاط خلال الأسابيع الستّ الماضية.

ومن جهة أخرى، يتمتع الأمير وليم وزوجته كايت ميدلتون بشعبية كبيرة ومعظم الشعب البريطاني يتعاطف معهم بشكل كبير. أما الأمير أندرو فإن 79 في المئة من الشعب البريطاني لا يؤيده ولا يتعاطف معه.