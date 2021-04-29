شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف تريند على تويتر احتفاء بالحلقة الأولى من "كوفيد 25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برز اسم "يوسف الشريف" ضمن الهاشتاجات الأكثر تداولا وتصدر المركز الأول فى التريند المصرى، مع بدء بث حلقات مسلسلات "كوفيد 25" اليوم الأربعاء، واحتفى رواد تويتر بنجاح الحلقة الأولى من المسلسل.

كما دشن رواد تويتر هاشتاج "كوفيد 25"، للاحتفاء ببدء بث حلقات المسلسل، وقال أحد المغردين:"يوسف الشريف السنة دى ساب كل واحد يعمل اللى هو عاوزه.. وجه فى نص رمضان قش كل حاجة.. معلم وعالمى وشابوه يوسف الشريف فعلا"، وقالت أخرى: "كالعادة طبعا وكما هو متوقع مسلسل جامد جدا، أحداثه مشوقة حلقته قصيرة ونبدأ بأول شابووووه يا عالمي".



ترند مصر



كوفيد 25

فيما غرد مدون وقال: " مفيش مشاهد مخلة ولا إسفاف ولا لفظ خارج، واحترام للمشاهد، يوسف الشريف الفن المبدع النظيف والهادف"، وقال آخر فى تغريدة :" كم من الحماس غير طبيعي بداية موفقة، كوفيد 25"، وأخرى كتبت تغريدة مازحة قائلة :"ماما خافت من المسلسل يا عالمي وقررت إنها مش رح تحضره".



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التعليقات

فيما أشاد مدون باختيارات يوسف الشريف فى أعماله، وغرد :" مفيش كلام خارج، مفيش خدش للحياء، فقط يجسد محاكاة للواقع، دائما أعماله هادفة وخلفها قصة، أعمال تصلح للمشاهدة من قِبل الصغير والكبير، يوسف الشريف من الحلقة الأولى، شابوه يوسف الشريف".



التغريدات



يوسف الشريف

وقال آخر: "فنان محترم، أفكاره مختلفة، مسلسلاته كلها هادفة، بعيد عن الإسفاف والابتذال، مجتهد جدا"، فيما قالت مغردة مشيدة بأداء يوسف الشريف، قائلة: "كالعادة يوسف الشريف يتفوق كل عام عن العام السابق لقد أصبحت شابوه مرتبطة باسم يوسف الشريف ويستحقها عن جدارة من الحلقة الأولى ونال إعجاب الجميع برافو، شابوه".

ومسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

مسلسل "كوفيد 25" يعرض في 15 حلقة، ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.