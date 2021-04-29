شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الاغراب الحلقة 16.. عركة بين حمزة وسليم بسبب فاطمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناة ON، دخول حمزة "أحمد مالك" في صدام مع أخيه سليم "أحمد داش" بسبب فاطمة "ريم سامى"، حيث يطلب حمزة من سليم عدم التعرض لها مرة أخرى لأنه يحبها وهى كمان تحبه، ليتعاركا ويفض بينهما سعادة "محمد مهران"، فيما تقرر حسنة "مروى الأزلى" ترك منزلها والذهاب لزوجها نميرى "محمد جمعة" في بيت عساف "أحمد السقا" لأنها مستعدة أن تعيش معه فى أى مكان فيه.



مسلسل نسل الاغراب

يجتمع عساف بعمه محفوظ "محمد غنيم" فى منزل نجاة "فردوس عبد الحميد" في وجود عليّ "دياب" ورغدة "ملك أحمد زاهر"، ويخبره بأن رغدة ستعيش في منزل نجاة بعد وفاة أمها ودخول والدها السجن، فيما تخبر يسر "اسما سليمان، دهب "نجلاء بدر" بأن عساف طلب الزواج منها من بكرى "عماد زيادة" الذى يدخل ويقول لها إنه لن يوافق على زواجها منه إلا بعد تنفيذ طلبه بأن تعرف مكان دهب الأغراب وأنها إذا غدرت به سيقتلها.



نسل الاغراب

المشهد ينتقل في منزل نجاة، ومازال علي حزين على فراق عزيزة، وفجأة يدخل غفران ومعه جليلة ووالدتها سلوى عثمان والعمدة حسيب "إدوارد" ويعزى خالته نجاة وعلي، ويطلب منه إحضار عساف لتختار جليلة بينهما.

مسلسل نسل الاغراب الحلقة 16

ويُعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة 2 عصرا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.



نسل الاغراب 16



احمد السقا



مسلسل نسل الاغراب 16



نجلاء بدر



على الغريب



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مسلسل نسل الاغراب الحلقة 16