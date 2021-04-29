شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 16.. إصابة يوسف فى قدمه وزكريا يصل إلى التكفيرى أبو عبيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض على قناة ON، إصابة ضابط العمليات الخاصة يوسف "أحمد مكى" في قدمه أثناء عملية اقتحام منزل بعين شمس يحتوى على عدد من العناصر التكفيرية، ومن ضمنهم "أبو الليل "رضا إدريس" قائد مظاهرات واشتباكات الإخوان في عين شمس، يحضر زكريا "كريم عبد العزيز" إلى المستشفى للاطمئنان على يوسف ويخبره الطبيب بأن الطلقة لن يستطيع إخراجها من قدمه إلا إذا قطع الوتر، أو إجراء عملية ووقتها لن يتمكن من السير عليها مرة أخرى.



إصابة الضابط يوسف

يقابل زكريا أحد الأشخاص ويحاول الحصول على معلومات عن شخص يدعى عمرو ربيع، يجمع تبرعات مالية من أجل الجماعات الإرهابية واعطائها للتكفيرى أبو عبيدة، ويصل زكريا إليه وبعد التحقيق معه ويعترف عمرو بأنه يتواصل مع أبو عبيدة عن طريق تطبيق التليجرام كل شهر، ويكشف عن موعد جديد بينهما ظهر غد فى حديقة بدر بجسر السويس.



مسلسل الاختيار 2

يخبر زكريا اللواء رفعت "رياض الخولى" أنه سيترك لمراقبته عمرو عندما يقابل أبو عبيدة حتى يستطيعوا القبض على الأخير لأنه لن يظهر فى الحديقة إلا بعد مشاهدة عمرو، ويطلب منه الاستعانة برجال مكافحة الإرهاب لتسهيل عملية القبض عليه وارتداء ملابس ملكية ويوافق رفعت على ذلك، ويذهب عمرو إلى الحديقة ويتابعه زكريا وعدد من الضباط، المرتدين ملابس ملكية والذين ينتشروا في كل مكان بالحديقة يظهر أبو عبيدة مرتديا قميص وبنطلون وكاب ويقابل عمرو وتتحرك القوات ناحيتهم، ثم يتم عرض صورة حقيقة للشهيد طارق المرجاوى.



التكفيرى أبو عبيدة

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16



اصابة احمد مكي



الاختيار 2



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16



كريم عبد العزيز فى الاختيار 2