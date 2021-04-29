شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "الاختيار 2" الحلقة 16.. تفجير عبوة ناسفة أمام جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل "الاختيار 2" المعروض على قناة ON، اتصال التكفيرى أبو عبيدة بالأمير أبو عبد الله "ضياء عبد الخالق" ويخبره بهجوم الشرطة على مخزن عرب شركس والخسائر التى راحت فى العلمية، فيما يجتمع الشيخ مجد "محمد علاء" بالعناصر التكفيرية الشابة التى جمعها خلال الفترة الماضية من أجل الاتفاق على أول عملية ألا وهى تفجير عبوة ناسفة دون إبلاغهم بمكان والمستهدفين من العملية.



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16

يذهب بيبو "أحمد داش" إلى جامعة القاهرة لوضع العبوة الناسفة أمامها ويتوتر وقت تنفيذ العملية، إلا أن الشيخ مجد يفجر العبوة، وسط عرض مشاهد حقيقة من الحادث وكذلك نقل مشاهد من تغطية وسائل الإعلام، بينما ينزل يوسف بصحبة زميله من الأمن الوطنى للتحرى عن الشقق التى تم تأجيرها مؤخراً بحثا عن بعض العناصر التكفيرية، والمشهد ينتقل إلى الدكتور محمد "سعيد صديق" بالظباط الموالين للإخوان ويخبرهم بوفاة زميلهم البكتوشى فى حادث سيارة ويؤكد عليهم الجهاد وأنها وصيته قبل وفاته.



الاختيار 2 الحلقة 16

إبراهيم الذى يحمل اسم حركى "بيبو" يتصل بوالدته للاطمئنان عليه ويسمعه الشيخ مجد المكالمة ويعنفه على ما بدر منه ويأمره بعد إجراء مكالمات تليفونات ويعنفه، على توتره فى عملية جامعة القاهرة ويخبره بأن سيشارك بالمراقبة فقط ولن يشارك في العملية القادمة.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



الاختيار 2 الحلقة 16



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16



الاختيار 2