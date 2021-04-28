إياد نصار: لا أملك رفاهية رفض أي عمل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حلّ الفنان الأردني إياد نصار ضيفاً على برنامج “التاسعة” الذي يقدّمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر شاشة القناة الأولى المصرية، وقال: “المخرج محمد ياسين يشكل لي عقدة في حياتي، فهو ساهم بشكل كبير في صياغة شكل مشروعي الفني، بعد تعاوننا معاً في مسلسلات “الجماعة” و”الموجة حارة” و”أفراح القبة”، فهو مخرج لديه القدرة على قول لا، والصمود لتقديم ما يريده فقط”.

وأضاف: “وهو ما لا أستطيع أنا القيام به، فعليّ التزامات وأقساط مدارس، ولا أمتلك رفاهية كلمة لا، وهناك ممثل أميركي يُدعى ويليام ديفو، سُئل عن أعماله التي ليست على مستوى فني جيد، فأجاب أنه يضطر أحياناً للتمثيل لأنه يجب عليه أن يعمل”.

واستكمل قائلاً: “لا أريد تقديم أعمال الى درجة أن تكون مهينة، فهناك أعمال تُعرض عليّ أقل ما توصف به أنها “غبية”، وزوجتي تؤيد قراري بالرفض، ولكن حين أنظر الى أبنائي وأقساطهم، أوافق على أعمال لا تُقنعني”.

يُذكر أن إياد نصار شارك في مسلسل “الاختيار 2” من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة “سينرجي”، وبطولة: كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف.