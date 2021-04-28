وفاة الفنان الأردني محمد ختوم العبادي بـ"تليف الرئتين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، الأربعاء، الفنان الأردني محمد ختوم العبادي، بعد صراع طويل مع المرض، ومعاناة من تليف على الرئتين، ما ألزمه الفراش والتنفس عن طريق جهاز الأكسجين.

وكان وسم #علاج_الفنان_محمد_الختوم، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.





وطالب عدد كبير من المتابعين بتأمين علاج للفنان الذي جسد أدوارًا عديدة في مسلسلات بدوية ما زالت راسخة في عقول الأردنيين، مثل شخصية نويران في مسلسل "رياح المواسم" وشخصية سند الحمدان في مسلسل "وجه الزمان".





وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمر في سبتمبر/ أيلول الماضي بنقل الفنان محمد الختوم إلى مدينة الحسين الطبية للعلاج.

ولدى الختوم، الذي ولد عام 1950، العديد من الأعمال الفنيه والتلفزيونية والمسرحية، على المستويين المحلي والعربي، مثل: "اللعبة، خادم سيدين، الساحر بطيخة، من حقي أتزوج، والمطاريد، شمس الأغوار، الطواحين، جروح، أيام عصيبة، وجه الزمان، الطوفان، ولوحة حب".