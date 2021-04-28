شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 16.. سيد رجب يسكب على نفسه ماء مغلى لتجربة عسل الأفيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، والذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، تعرض "أمينة" عائشة بن أحمد، لألم شديد فى بطنها وقرر "بدر" سيد رجب أن يعطيها ملعقة من العسل المستخرج من زهرة الأفيون، ولكنها رفضت وأصرت على الحصول على المسكن، فيما قام هو بحرق نفسه بالماء المغلى بعدما أخذ ملعقة من العسل، ولكنه لم يسكن له الآلم فأكتشف بأن فكرته لم تنجح.

وأخبر" بدر" سيد رجب "حازم" محمد ممدوح، بأنهما فشلا فى الفكرة وأخبره بأنه لو أراد استكمال مشروعه، يكمله دون محاولات فى فكرة عسل الأفيون مرة أخرى بعد فشله، ولكن وعده "حازم" بأنه سيروض النحل وقام بعمل بحث على موقع جوجل حتى يحصل على طريقة لتحضير عسل "الأفيون" بشكل سليم.

وذهب "حازم" إلى محصول الأفيون وقام باقتطاف بعض ثمراته وحاول عمل خلطة منه للنحل حتى ينتج له عسل الأفيون، ولكنه لم ينجح أيضا، فذهب "شامبا" الصبى الذى يعمل معه وطلب منه أن يشترى له أفيون، وأحضره له بالفعل وقام بغليه فى ماء وقام بخلطه ببعض العسل، لتنتهى الحلقة فى إطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.