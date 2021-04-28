شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 16..منى زكى تلتقى طفلها ومحمد فراج يحضر لها فستان محجبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بمشهد بكاء "هنا" منى زكى بعدما التقت ابنها لأول مرة عقب إحضار "مؤنس" محمد فراج له، وظلت تتحدث مع طفلها بكلمات أبكت بها "مؤنس" وزوجته "سارة"، وأبكت المشاهدين أيضا.

وانتقل المشهد إلى قيام "هنا" منى زكى بصحبة طفلها فى غرفته، وقام بطرق الباب "مؤنس" محمد فراج، وأحضر لها فستان محجبات حتى ترتديه وقت كتب الكتاب، وهو الأمر الذى استغربت منه وسألته هل يجب عليها أن تكون محجبة، ليخبرها بأنهما سيكونان فى المركز الإسلامى وهذا سيكون لائقا أكثر، وربنا فضله علينا كبير وأعاد لنا طفلك "إبراهيم" وهذه سيكون أقل شىء ممكن نشكره بها، ليكون سببا فى إقناعها بارتداء هذا الفستان.

وطلبت "هنا" من "مؤنس" أن تقابل "زى" آدم الشرقاوى للمرة الأخيرة، ووافق ولكن فى ظل وجوده بجوارهما بنفس الكافيه، وأخبرت "هنا "زى" بأنها ستتزوج من "مؤنس" وهو الأمر الذى كان رفضه رفضا بتا وحاول إقناعها بعدم الزواج منه ولكنها أخبرته بأنه لن تعود إلى حازم بسبب أنها لو سامحته سيدوس على كرامتها أكثر فيما بعد، وأخبرته هل ستحضر كتب الكتاب ورفض ذلك لأنهما شخصان لا يطيقان بعضهما.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.