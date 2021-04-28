شكرا لقرائتكم خبر عن كوفيد 25 الحلقة 1.. يوسف الشريف يحاول إقناع الكل بفيروس جديد يؤثر على المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف والذى يذاع ضمن الموسم الرمضانى، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة الحياة كما يذاع على قناة ON فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحا، بظهور حالات غريبة يظهر عليها أعراض خلل فى الأعصاب وسط ذهول فى جميع أنحاء العالم، ثم يظهر دكتور ياسين "يوسف الشريف" وهو يتحدث عبر لايف عن أعراض فيروس جديد منتشر فى العالم، وهو السبب فى الفديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا، وأنه مستبعد أن تلك الأعراض بسبب مخدرات لأنه يوجد أطفال وكبار فى السن ضمن الحالات.

أثناء تسجيله الفيديو يظهر شخص وراؤه شخص ويحاول الغرق فى البحر ثم تظهر امرأة تستغيث فيحاول متابعو الفيديو التنبيه لما يحدث خلفه فيجرى مسرعا وينقذه من الغرق وبعد عودته يشكك المتابعين فيما حدث ويتهموه أنه مفبرك، فينفعل عليهم ويقفل الفيديو، عند عودته تحاول راندا البحيرى الاطمئنان على ما حدث فيقص لها ويلاحظ أن زوجها يجلس ويردد نفس الكلام فلا يهتم بالأمر وينصرف.

وفى مشهد آخر يجتمع أطباء لمناقشة حالة فى المستشفى تعانى من خلل فى الأعصاب ويقترح "أمير صلاح الدين" أن يتواصلوا مع دكتور ياسين ولكن إدوارد يعترض ويرى مبرره أنه فشل فى علاج ابنه من كوفيد 19، ولكن يتواصل ياسين مع "أمير صلاح الدين" ويتفق معه أنه قادم للمستشفى ليرى الحالة، وذلك بعدما شاهد العديد من الفديوهات المماثلة.

تذهب نهال "أيتن عامر" لطليقها ياسين المصرى "يوسف الشريف" وتطلب أن يستضيف ابنتهما لأنها مضطرة للسفر فيعتذر لها بسبب موعد فى المستشفى ويبدأ يشرح لها عن الفيروس الجديد فتوبخه بالكلام، وتخرج بابنتها وتودعها وتقول لها إن والدها سيذهب بها للبحر ليلعبا سويا، يتركها ياسين عند جارته "راندا البحيرى" ويذهب للمعمل الذى كان يعمل فيه من قبل وتقابله شروق "إيناس كمال"، وتخبره أن الشركة تصنع لقاحا لفيروس جديد ذلك الفيروس الذى كان يتحدث عنه وتصدر اللقاح للخارج ويقطع كلامهم سعد الألفى "أيمن الشيوى" ويدخل معه ياسين المكتب.

عندما يحكى ياسين لسعد الألفى عن الفيروس الجديد واللقاح الذى يصنع ينفعل عليه فينهى ياسين المقابلة وينصرف للمستشفى فيجد الجميع يجرى فيوقف صديقه "أمير صلاح" ليعرف منه أن المريض الذى أتى من أجله قد مات، وعندما يدخل يجد أن الممرضة هى من قامت بذلك عن طريق حقنة بطريقة متكررة، وعندما يذهب إليها يستنتج أنها قد نقلت إليها العدوى ويبدأ يفكر كيف تنتقل العدوى فى هذا الفيروس ثم يتذكر جاره الذى كان يكرر الكلام، وأنه قد ترك ابنته هناك فجرى مسرعا لهم، لتنتهى الحلقة على جاره وهو يحمل السكين ويقترب من ابنته.