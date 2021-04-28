شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تتوسط نجوم "وكل ما نفترق" خلال الاحتفال بآخر أيام التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة ريهام حجاج، بانتهاء تصوير أحداث "وكل ما نفترق" مع فريق عمل المسلسل، الذى تنافس به فى الماراثون الرمضانى الجارى، وحقق ردود أفعال إيجابية منذ بداية عرضه.

نجوم عمل وكل ما نفترق

وحضر الاحتفال بآخر أيام التصوير بجانب النجمة ريهام حجاج كل من الفنانين: محمد الشرنوبى وسلوى خطاب وأحمد صيام وعبير منير وأحمد فهيم ورحاب الجمل، والمخرج مصطفى أبو سيف، ومؤلف العمل أحمد وائل، والمنتج الفنى أشرف عبد المعبود، وعدد كبير من المشاركين فى العمل أمام الكاميرا وخلفها.

نجوم عمل وكل ما نفترق

وفرض الكاتب محمد أمين راضى حالة من الغموض على أحداث مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج، منذ الحلقة الأولى إذ احتار المشاهد فى شخصية بطلة الحكاية المتعددة الجوانب، فهى الزوجة الرومانسية فى أول حلقة، والمضطربة نفسيا –الشخصية الثانية التى تؤديها داخل دراما الأحداث – كما أنها تلك المرأة الكاذبة التي استطاعت الكذب على زوجها طيلة هذه السنوات بعد أن زرعها – فتحى – داخل أسرة غنية من أجل سر لم يكشف عنه حتى الآن، وأخيرا هى "مأمونة" تلك المرأة صاحبة الكرامات، ومع كل حلقة يظهر جانب جديد من جوانب تلك الشخصية المركبة.

نجوم عمل وكل ما نفترق

واقتحمت ريهام حجاج منطقة وعرة فى أحدث مسلسلاتها "وكل ما نفترق"، إذ ظهرت فى أولى حلقات العمل بشخصيتين مختلفتين، تختلف كل منهما عن الأخرى فى التفاصيل والأبعاد، وهو أمر يتطلب ممثل ذات إمكانيات كبيرة تؤهله للعب شخصيتين ويمكنه أن يقنع المشاهد أن كل منهما شخصية قائمة بذاتها. وهى مفاجأة ريهام حجاج فى موسم رمضان 2021 من خلال مسلسل "وكل ما نفترق" الذى تراهن عليه ريهام بعد نجاح آخر مسلسلاتها "لما كنا صغيرين" الموسم الماضى.

نجوم عمل وكل ما نفترق

نجوم عمل وكل ما نفترق

ريهام حجاج ونجوم عمل وكل ما نفترق